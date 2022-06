Lo Sci Club di Capracotta ospita il presidente della Federazione sport invernali

Il presidente dello Sci Club Capracotta, Oreste D’Andrea, con comprensibile soddisfazione annuncia che questa mattina sarà in visita a Capracotta il presidente della Federazione nazionale sport invernali, Flavio Roda. Questo il programma: – ore 09.15 – presso la sede sociale dello Sci Club, incontro con i soci e atleti, durante il quale si terrà la proiezione di un filmato storico dello Sci Club Capracotta, aggiornato alla premiazione del Collare d’Oro Coni 2018. A seguire, intorno alle ore ore 10.15, l’incontro istituzionale presso il palazzo del Comune, con il sindaco Candido Paglione e gli amministratori comunali e regionali. Infine, alle ore 11.45, la delegazione si sposterà in località Prato Gentile, per effettuare un sopralluogo tecnico allo stadio del fondo.

