L’Olympia Agnone riparte con un progetto triennale: equilibrio finanziario e di investimento tecnico sui giovani

L’Olympia Agnone riparte con un progetto triennale, di equilibrio finanziario e di investimento tecnico sui giovani. «Su impulso dell’amministrazione comunale e di un primo nucleo di dirigenti storici, la squadra sarà regolarmente in campo nell’Eccellenza molisana» spiegano dalla società sportiva.

«L’obiettivo è di ricreare le motivazioni nella città e negli sportivi, che hanno sostenuto i colori granata dagli anni ’20 e fino ai 14 anni ininterrotti di serie D. -continuano dalla società – Ogni euro investito nel calcio ritorna come promozione sociale, momento di formazione, di aggregazione, di vita sana e di elemento fondamentale per il territorio interno. Sarà una lunga traversata nel deserto, difficile, piena di sacrifici, che dobbiamo superare insieme, come solo il popolo agnonese ha dimostrato di saper fare. Facciamo volare il Grifone».