Olympia Agnone riparte con un progetto triennale: equilibrio finanziario e di investimento tecnico sui giovani

L’Olympia Agnone riparte con un progetto triennale, di equilibrio finanziario e di investimento tecnico sui giovani. «Su impulso dell’amministrazione comunale e di un primo nucleo di dirigenti storici, la squadra sarà regolarmente in campo nell’Eccellenza molisana. -annunciano dalla società sportiva – L’obiettivo è di ricreare le motivazioni nella città e negli sportivi, che hanno sostenuto i colori granata dagli anni ’20 e fino ai 14 anni ininterrotti di serie D. Ogni euro investito nel calcio ritorna come promozione sociale, momento di formazione, di aggregazione, di vita sana e di elemento fondamentale per il territorio interno».

«Sarà una lunga traversata nel deserto, difficile, piena di sacrifici, che dobbiamo superare insieme, come solo il popolo agnonese ha dimostrato di saper fare. – aggiunge Mario Russo, presidente pro tempore – Il gruppo storico dirigenziale, si riunirà, per una decisone definitiva nella serata di martedì 30 agosto nel corso della quale si prenderà una decisione anche rispetto alla disponibilità mostrata dai tifosi e dagli amici della Polisportiva Olympia Agnonese. Facciamo volare il Grifone».