“L’orto dei Caracciolini”, Desiree Consilvio prima al concorso “Cammino di San Francesco Caracciolo”

L’Istituto Alberghiero di Agnone è stato premiato, nei giorni scorsi a Loreto, in occasione del primo concorso “Cammino di San Francesco Caracciolo” . «Il concorso – spiegano dall’istituto scolastico di Agnone che forma chef e personale addetto alla ristorazione – nasce quest’anno al fine di valorizzare la cultura enogastronomica del territorio e lo scambio culturale tra scuole alberghiere, collocate lungo il cammino di pellegrinaggio intrapreso dal Santo Patrono dei cuochi».

Dall’Abruzzo, alla Campania, passando per il Molise ovviamente e per Agnone in particolare, ma toccando le altre regioni limitrofe, Marche comprese. I docenti Paglione di Enogastronomia e Scarpelli di Sala e Vendita hanno formato e portato avanti una squadra tutta al femminile, conseguendo un eccezionale risultato con l’alunna Desiree Consilvio, di Castiglione Messer Marino, la quale si è aggiudicata il primo posto con la preparazione del piatto “L’orto dei Caracciolini” e con l’alunna Maria Chiara Colato, che con la “mise en place, abbinamento cibo-vino e degustazione” ha conquistato il secondo posto. Doppio podio, dunque, per le alunne dell’istituto alberghiero di Agnone. «Grande emozione e soddisfazione per l’istituto che, grazie alla tenacia della comunità scolastica, si dedica quotidianamente alla formazione dei futuri operatori del settore enogastronomico» commentano dalla blasonata scuola agnonese.