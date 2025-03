Upskilling Rural, dal Chietino alla Spagna con il programma Erasmus Plus

Da Lanciano in Spagna, il “Team Italy” promuove il turismo delle aree rurali. Primo incontro internazionale per i giovani del territorio frentano, in Spagna, nell’ambito del progetto Erasmus Plus denominato “Upskilling Rural“. Ad aprile il primo gruppo di ragazzi, selezionati e formati in strategie di marketing digitale e sostenibilità ambientale, sarà a Malaga, per una settimana di confronto con coetanei provenienti anche da Austria, Polonia e Turchia.

“Con il programma Erasmus Plus prosegue il nostro impegno per offrire opportunità concrete di formazione ai giovani, oltre che ad adulti e piccole medie imprese del nostro territorio”, dichiara Giuseppina Bomba (in foto qui accanto, ndr) della Connect Abruzzo di Lanciano, esperta di progetti europei da oltre vent’anni.

“Il progetto Upskilling Rural – spiega Bomba – punta, allo stesso tempo, a formare giovani operatori del turismo secondario (rurale, per l’appunto) e a supportare le aziende nell’espansione verso nuovi mercati, tramite una piattaforma online appositamente creata. Inoltre, favorisce l’incontro tra imprese e talenti emergenti, promuovendo la crescita locale in maniera sostenibile, come chiede l’UE con il Patto Rurale”.

Nei giorni scorsi Lanciano ha ospitato, da Malta, la delegazione della Aġenzija Sapport, agenzia maltese di supporto all’inclusione.

Nelle prossime settimane inizieranno i corsi non-formali per i cittadini, in diversi ambiti, dalla digitalizzazione al benessere della persona, dalla lingua inglese all’educazione finanziaria e alla promozione della propria idea imprenditoriale. Tutti possono partecipare (fascia di età 16-99 anni), con la possibilità in seguito di far parte di un progetto Erasmus+ a Lanciano o all’estero.

Tra i partner dei vari progetti in corso si ricordano le università Instytut Technologii Eksploatacji RADOM (Polonia) e L-Università Malta, National Guild of Craftsmen, Dublino (Irlanda), ITS Electronica (Reunion); e ancora le Agenzie formative in Spagna, Turchia, Germania, Austria, Grecia e Ungheria.

Per informazioni su altre iniziative: Whatsapp al 3897609166