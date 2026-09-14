Maltrattamenti in famiglia: non rispetta il divieto di avvicinamento alla persona offesa, arrestata una 25enne

I militari della Stazione Carabinieri di Luco dei Marsi hanno arrestato una 25enne per aver violato il provvedimento di “allontanamento dalla casa familiare” e quello del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, emessi lo scorso mese di marzo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano.
Tali provvedimenti erano scaturiti da un’attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Trasacco, che aveva portato alla denuncia per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commesso dalla giovane in danno della madre.
La 25enne, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano, è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.