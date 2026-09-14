Polizia: assegnati tredici nuovi agenti alla Questura di Campobasso e al Commissariato di Termoli

Nella mattinata di oggi, il Questore Domenico Farinacci ha accolto ufficialmente i tredici nuovi poliziotti che entreranno a far parte dell’organico della Polizia di Stato della Questura di Campobasso e del Commissariato di P.S. di Termoli, come potenziamento previsto per la provincia molisana dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Nel dare il benvenuto ai neo assegnati, il Questore ha sottolineato come questo incremento di personale rappresenti un importante apporto soprattutto per le attività di controllo del territorio che quotidianamente vengono assolte al servizio della collettività dalla Polizia di Stato nel capoluogo e nella cittadina adriatica.