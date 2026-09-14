Non rispetta il divieto di avvicinamento alla madre, 33enne arrestato dai Carabinieri: finisce dietro le sbarre

Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Cerchio hanno arrestato un 33enne per aver violato il provvedimento di “allontanamento dalla casa familiare” e quello del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.…

Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Cerchio hanno arrestato un 33enne per aver violato il provvedimento di “allontanamento dalla casa familiare” e quello del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Alcuni giorni prima, infatti, i Carabinieri della Stazione di Cerchio avevano denunciato l’uomo per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commesso in danno della madre, e la Procura della Repubblica di Avezzano aveva immediatamente disposto che il 33enne venisse allontanato dalla casa familiare e che si mantenesse lontano dalla madre. In quella circostanza, inoltre, l’uomo era stato denunciato anche per il possesso di alcune munizioni, che erano state sequestrate.

Il 33enne, sorpreso nell’abitazione della madre dai Carabinieri, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo marsicano, è stato condotto presso la casa circondariale San Nicola di Avezzano, in attesa dell’udienza di convalida.