Mancati controlli interni in Comune, nuovo attacco di Torzi e Preta

Mancata organizzazione dei controlli interni in Comune, Torzi e Preta segnalano il caso di Torrebruna all’Autorità nazionale anticorruzione e alla Corte dei Conti. Una vera e propria spina nel fianco dell’amministrazione comunale in carica l’azione politica di controllo esercitata dall’ex sindaco di Torrebruna, Luigi Torzi e dall’ex vicesindaco Franco Preta. Il motivo del contendere, questa volta, è dato da un parere del revisore dei conti del Comune di Torrebruna. Il revisore, in merito ad una deliberazione del Consiglio comunale, sia pure esprimendo parere favorevole, evidenzia che «non vengono assolti per motivi esogeni gli adempimenti e le verifiche di controllo di cui all’artt. 147 e seguenti del Tuel». Quel virgolettato è stato utilizzato da Torzi e Preta per segnalare presunte anomalie al segretario comunale, alla Corte dei Conti e alla Autorità nazionale anticorruzione.

