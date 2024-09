Mandato di arresto europeo, i Carabinieri mettono le mani su un rumeno ricercato

I Carabinieri della stazione di Tagliacozzo hanno rintracciato e arrestato un 27enne romeno condannato definitivamente in Romania per reati di cui al codice della strada. Le operazioni di polizia giudiziaria sono state svolte su mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità della Romania nei confronti di un loro connazionale.

L’uomo, dopo la localizzazione da parte dei militari dell’Arma, è stato immediatamente fermato all’interno del suo domicilio di Tagliacozzo. Una volta portato in caserma, ha ricevuto la notifica del provvedimento restrittivo che ne ha disposto la cattura per la condanna definitiva a sei mesi di reclusione per la violazione di norme comportamentali del codice della strada, commessa tre anni fa nel paese di origine.

Dopo le rituali operazioni, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Avezzano dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello di Milano che ha ratificato l’arresto e che deciderà sull’eventuale estradizione per l’esecuzione della pena.