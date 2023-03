Manutenzione reti idriche, rubinetti a secco domani ad Agnone per metà mattinata

Il Comune di Agnone dirama un messaggio informativo circa l’interruzione dell’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 13 in alcune zone della città. «Si informa la Cittadinanza che domani 7 marzo, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica principale del Comune di Agnone, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10 alle ore 13 da Corso Vittorio Emanuele fino al centro storico, tranne alcune zone del centro storico servite da un altro acquedotto. Saranno interessate dall’interruzione idrica anche via Fanti, via Castelfidardo, via Cavour. Si comunica, inoltre, che durante le ore successive al ripristino, l’erogazione idrica potrebbe essere carente e discontinua ed avere problematiche connesse alla regolare distribuzione».

