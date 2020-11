Mascherine e distanziamento, Carabinieri anche al mercato

Nella giornata diverse pattuglie della Compagnia Carabinieri di Venafro sono state impiegate sul territorio del Comune per sensibilizzare la cittadinanza e invitarla al rigoroso rispetto delle misure anticovid. Non è infatti sfuggita la presenza di numerosi militari al mercato settimanale, davanti le scuole all’uscita degli studenti e dei bambini delle scuole elementari e medie per impedire assembramenti di nonni e genitori e guidare gli adolescenti a comportamenti responsabili. Numerosi sono stati i

bar controllati nel consueto orario dell’aperitivo senza tuttavia rilevare infrazioni, segnale evidente che gli esercenti hanno ben compreso la gravità del momento e si stanno prodigando per il rispetto delle norme emanate a tutela della salute pubblica. I carabinieri impegnati nel suddetto servizio si sono inoltre trattenuti con la gente spiegando il corretto utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuale nonché i comportamenti corretti e salutari da tenere per impedire la diffusione del virus Covid-19.

