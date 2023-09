Melannurca campana, è iniziata la raccolta. Giaccio: «Produzione in calo, ma qualità superiore»

«Questa settimana è cominciata la raccolta della melannurca in tutte le zone che rientrano nell’area di produzione, poi si procederà con la fase di arrossamento sui melai e tra una decina di giorni si darà il via alla commercializzazione». A renderlo noto il presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP, Giuseppe Giaccio.

Tra qualche giorno sarà dunque possibile trovare in commercio la regina delle mele campane, che si trova ad affrontare una fase delicata per la raccolta di questa stagione.

«La produzione di quest’anno è calata di circa il 30 per cento, – continua Giaccio – le cause sono da attribuirsi alle condizioni climatiche avverse in fase di fioritura. Le piogge copiose avute la scorsa primavera hanno penalizzato la produzione ma in compenso la qualità è decisamente superiore anche per il clima di questi giorni, in fase di raccolta, che rende le mele più croccanti».