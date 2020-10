Messaggio speciale per una donna speciale: tantissimi auguri maestra Silvana

«Le candeline aumentano, il tempo incide i segni su tuo volto, ma non sul tuo sorriso, discreto, mai scontato unico e vero. Oggi è un giorno particolarmente importante, anche se tu non lo reputi tale: il tuo settantesimo compleanno, un gran bel traguardo. Augurissimi a te, alla donna straordinaria che sei, che ha sacrificato momenti preziosi della sua vita per la famiglia, anteponendo il bene di noi figlie al proprio. Donna messa spesso a dura prova dalla vita, ha disarmato tutti con quella sua forza inaudita, ponendosi sempre come unico obbiettivo l’amore smisurato per le sue figlie».

Inizia così il messaggio speciale per Silvana Ficca di Castelguidone, che oggi festeggia il compleanno, inviatole dalle sue figlie Nicole, Stefania, Valeria e dalla tua nipotina Desiré attraverso le colonne dell’Eco.



«Nessuna parola e nessun gesto basterebbero ad esprimerti la nostra gratitudine, come nulla potrebbe mai descrivere in maniera esaustiva la magnificenza del tuo essere. Persone come te andrebbero festeggiate, onorate e venerate ogni giorno perché sono una benedizione; ognuno meriterebbe di avere una madre ed una nonna come te. Di noi figlie hai fatto la tua ragione di vita, dedicandoti completamente a noi con premura, amorevole costanza ed assidua presenza, ma con elegante discrezione.

Sei stata e sei tutt’ora il nostro faro, la nostra guida, il nostro sostegno, spalla forte su cui aggrapparsi senza temere di cadere; Maestra esemplare di vita, nonché, sui banchi di scuola, ligia al tuo ruolo di insegnante, obbiettiva e mai di parte. Grazie per averci insegnato a prediligere la sostanza all’apparenza, per averci inculcato quei valori autentici di vita che permettono all’uomo di essere nominato tale quali l’onestà, dignità, altruismo ed il rispetto verso il prossimo.

Ciò che oggi noi siamo lo dobbiamo solo a te cara mamma.

Grazie per averci sollevato l’animo tante volte dalle varie intemperie della vita, alcune inevitabili, ma soprattutto, grazie per averci protetto, con quella tua parvenza di ottimismo, da quelle spiacevoli ed amare vicissitudini, oggi solo un lontano ricordo, ma che hanno lasciato un vuoto incolmabile. Mamma, grazie per tutto l’amore datoci, dimostrato sempre senza il bisogno di dire parole. Sei il nostro orgoglio, a te noi ci ispiriamo, ti amiamo immensamente.

Oggi, nel giorno del tuo compleanno, a te i nostri più affettuosi e sinceri auguri, con l auspicio che la salute, la serenità e la stima di tanti, possano esser ancora a lungo tue compagne fedeli nel cammino della vita.

Auguri, auguri, auguri dalle tue figlie Nicole, Stefania, Valeria e dalla tua nipotina Desiré che tanto ami. Grazie di esistere mamma».

Un messaggio commovente, pregno di amore e ammirazione per una grande donna. A questi auguri speciali si aggiungono quelli affettuosi della nostra redazione in particolare del nostro caporedattore Francesco orgogliosamente allievo, tra i banchi di scuola, della «Signora Maestra Silvana».