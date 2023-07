Miglior punteggio e miglior cartello, il luogotenente delle Fiamme gialle primeggia nel tiro lunga distanza

Buona la prima e ottima la seconda sul campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo, dove nella giornata di domenica, con condizioni meteo ottimali, è stata ospitata appunto la seconda gara del torneo lunga distanza. Tiratori dal Lazio, dalla Campania, dall’Abruzzo e dal Molise hanno preso parte all’evento sportivo.

Ed è tornato sulla linea di tiro anche il luogotenente della Guardia di Finanza di Campobasso, Luca Rossi, portacolori del team “Ares” dell’omonima armeria di Chieti “Il tempio di Ares“, sponsor tecnico del torneo di lunga distanza. Dismessi i panni del match director, il tiratore sportivo con le stellette, con la sua Victrix, ha fatto registrare il miglior punteggio della giornata e il miglior cartello, con una rosata da “paura”.

Davide Levino Daniele, Luca Rossi e Paolo Candeloro

L’assenza di vento ha permesso ai tiratori di esprimersi al meglio, realizzando rosate molto strette a cinquecento metri. All’esito delle manche previste, proprio il luogotenente delle Fiamme gialle campobassane ha primeggiato nella categoria F-Class Tr, con 224 punti e ben trentuno V-bull; secondo gradino del podio Davide Levino Daniele di Vasto, con 220 e 29 V-bull; medaglia di bronzo per Paolo Candeloro, sempre di Vasto, titilare dell’omonima armeria e tra gli sponsor del torneo, con 220 e 22 V-bull.

Lo Feudo, De Thomasis e Marino

Il podio della categoria F-Class Open ha visto tornare sul primo gradino Andrea De Thomasis di Pescara, che aveva vinto anche la prima gara, con 219 e sedici V-bull; medaglia d’argento per Francesco Lo Feudo, sempre di Pescara, con 210 e 18 V-bull; bronzo per Cremente Marino di Napoli, con 209 e 17 V-bull.

Formidabile, Zanier e Rongione

Nella la categoria Production Open: medaglia d’oro per Gabriele Zanier, di Fiuggi, in provincia di Frosinone, con 217 e 22 V-bull; argento per Vincenzo Formidabile di Lanciano, nel Chietino, con 214 e sedici V-bull; bronzo Valerio Rongione, di Vallerotonda (Fr), con 209 e 15 V-bull.

Iezzi e Malatesta

Nella categoria “Caccia” un testa a testa tra gli unici due tiratori in pedana, che all’esito delle manche ha visto prevalere Domenico Iezzi di Montesilvano, in provincia di Pescara, con 193 e 5 V-bull su Marco Malatesta di Castiglione Messer Marino, con 175 e tre V-bull.