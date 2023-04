“Migliore azienda” del 2023 su scala mondiale, premiata a Venezia la “Trattoria dai Paesani”

Una prestigiosa manifestazione a livello mondiale, nel cuore scintillante di Venezia, in collaborazione con il Gruppo Editoriale Armando Curcio Editore. Ogni anno si organizzano eventi dal sapore antico come i 76 anni di storia del prestigioso Gran Premio Internazionale di Venezia che dal 1947 premia le arti in genere e l’imprenditoria che ha contribuito alla crescita del nostro paese, nonché illustri personaggi. Vengono assegnati riconoscimenti speciali alla creatività italiana, per festeggiare il meglio di un paese straordinario come l’Italia.

E nei giorni scorsi il prestigioso riconoscimento per meriti professionali è stato assegnato e consegnato a Giuseppe Sabatino, noto imprenditore nel mondo della ristorazione, originario di Castelguidone, nell’Alto Vastese. Sabatino, insieme allo chef Davide Fabiano di Roccaspinalveti, gestisce un’avviatissimo ristorante in Giappone, la “Trattoria dai Paesani“, divenuta un vero e proprio tempio della cucina abruzzese e montana lì in Oriente. I due “paesani” sono considerati degli ambasciatori dell’enogastronomia dell’Alto Molise e Vastese e nei giorni scorsi hanno ritirato l’ennesimo prestigioso premio a Venezia: “Migliore azienda” del 2023 su scala internazionale.

Agli amici “paesani” in Giappone i complimenti e gli auguri dalla redazione dell’Eco.