Minacce di morte alla ex convivente, divieto di avvicinamento per un 39enne del Chietino

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lanciano hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di un trentanovenne di origine campana, residente in un comune dell’area frentana.

A seguito di denuncia sporta dalla parte offesa e su delega dell’autorità giudiziaria di Lanciano, gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato hanno proceduto con accurate indagini dirette a stabilire quali comportamenti assumesse l’uomo nei confronti della ex convivente, emergendo che, dopo la fine della loro burrascosa relazione, l’uomo aveva posto in essere reiterate minacce di morte ed ingiurie tramite messaggi vocali inoltrati alla ex compagna, non accettando che la stessa avesse posto fine alla loro relazione.

Successivamente alle attività condotte dagli agenti, veniva emessa dal Gip del Tribunale di Lanciano, su richiesta del p.m. della Procura, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna con altresì il divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo.