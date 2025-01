Mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, il ruolo dei Consorzi di Bonifica

L’ANBI Molise, nell’ambito delle iniziative dell’ANBI nazionale (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), promuove un incontro nel corso del quale verranno illustrate le iniziative e il ruolo dei Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro e Consorzio di Bonifica Basso Molise) nelle attività di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sul territorio, unitamente alle strategie tese a sostenere i processi di transizione ecologica da tempo programmati in ambito europeo e nazionale.

La conferenza stampa, cui è stato dato il titolo “La centralità del ruolo dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione nelle azioni di adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico”, si terrà martedì, 21 gennaio, alle ore 11.00, presso la sala conferenze dell’Assessorato delle Politiche Agricole di Campobasso in Via Giambattista Vico, 4. La conferenza si terrà in concomitanza con tutti gli incontri regionali così come disposto dall’ANBI nazionale.

I cambiamenti climatici, unitamente alle sfide del Paese nell’ambito dei processi di transizione ecologica, tecnologica e ambientale, vedono i Consorzi d’Italia, e molisani, promotori di strategie di intervento specialistiche in ambito di: manutenzione, infrastrutturazione, innovazione, cultura e formazione. I Consorzi di Bonifica e l’ANBI sono da intendersi “corpi intermedi” di interesse generale del Paese.



Interverranno: Raffaele Cotugno, Presidente ANBI Molise – Presidente Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro; Massimiliano Capezzuto, Direttore ANBI Molise – Direttore Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro; Fabio Talucci, Commissario Consorzio di Bonifica Basso Molise.