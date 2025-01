Rete Internet fuori uso in diversi quartieri di Agnone, tecnici FiberCop a lavoro per ripristino

Tecnici della società FiberCop a lavoro per ripristinare la rete Internet in diversi quartieri di Agnone. Il disservizio, che ha causato lamentele da parte di utenza e aziende, si è verificato venerdì scorso. La rete sarà ripristinata entro 48 ore, rimarca a l’Eco online il sindaco di Agnone, Daniele Saia che da questa mattina è in stretto contatto con i responsabili del servizio. (seguiranno aggiornamenti)

