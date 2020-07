Poggio Sannita, Comune attiva borse lavoro per sette giovani del posto

POGGIO SANNITA. “Progetto territoriale volto alla realizzazione di opere e servizi di Utilità Diffusa”, il Comune di Poggio Sannita attiva borse lavoro relative al bando della Regione Molise.

Nei giorni scorsi, i primi sette giovani della graduatoria, hanno preso visione del programma di lavoro, dell’orario e di tutte le altre disposizioni previste dal regolamento illustrate loro dal vicesindaco e responsabile del Servizio, Antonio Amicone. Ai destinatari delle borse, inoltre consegnati i dispositivi utili ad effettuare il servizio.

“I ragazzi – spiega in una nota il sindaco, Giuseppe Orlando – hanno mostrato sin da subito piena disponibilità a svolgere il lavoro di gruppo in maniera flessibile e collaborativo. L’Amministrazione comunale augura loro buon lavoro nella speranza che questa iniziativa possa attivarne altre simili soprattutto in considerazione della cronica carenza di personale con la quale fa i conti il Comune”.