Centenario della sezione di Ortona dell’Associazione nazionale Carabinieri, presenzia il generale Feroce

Si sono svolte dall’ 11 al 13 settembre 2026 le celebrazioni per il centenario della Sezione di Ortona dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata al M.M Aiutante di Battaglia Alberto Cilento, nato ad Ortona e distintosi durante il secondo conflitto…

Si sono svolte dall’ 11 al 13 settembre 2026 le celebrazioni per il centenario della Sezione di Ortona dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata al M.M Aiutante di Battaglia Alberto Cilento, nato ad Ortona e distintosi durante il secondo conflitto mondiale.

Le celebrazioni che sono iniziate venerdì pomeriggio al teatro Tosti di Ortona con una conferenza pubblica sul tema della violenza di genere con allocuzioni di relatori militari e civili, sono proseguite sabato mattina con la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e successivamente in Piazza della Repubblica con l’apertura al pubblico del Villaggio della legalità che ha visto la presenza di alcuni stand informativi sulla prevenzione di truffe, violenza di genere, bullismo e sugli effetti delle sostanze stupefacenti durante la guida, oltre a punti informativi dedicati agli arruolamenti.

Presente una rappresentanza della protezione civile dell’Associazione Nazione Carabinieri e personale dei reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri maggiormente impiegati in supporto ai Comandi di Compagnia quali gli artificieri e i cinofili, nonché i Carabinieri forestali.

La manifestazione ha avuto il suo apice sabato sera sempre in Piazza della Repubblica, dove alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, il Generale di Brigata Gianluca Feroce, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Chieti il Colonnello Mario Pellegrino, il maggiore Alfonso Venturi, comandante della locale compagnia, e del Sindaco di Ortona Angelo Di Nardo, si è esibita la Fanfara del X Reggimento Carabinieri “Campania”.

Le celebrazioni si sono concluse nella mattinata di domenica con la sfilata delle sezioni A.N.C presenti, delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche e di volontariato.