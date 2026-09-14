Sicurezza sulle strade: sequestrata una moto, tre carte di circolazione ritirate e sanzioni per circa duemila euro

I Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, nella giornata di domenica 13 settembre, hanno svolto un servizio per il controllo straordinario del territorio, finalizzato all’incremento della sicurezza stradale ed al monitoraggio preventivo dei flussi di traffico che interessano la Strada Statale n. 5 “Tiburtina Valeria” e le altre arterie stradali nei dintorni di Carsoli, in ossequio alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di L’Aquila, Dottor Vito Cusumano.

Nel corso del servizio, attuato per fronteggiare l’annoso fenomeno degli incidenti stradali, anche mortali, spesso dovuti al non rispetto delle basilari norme di guida ed al superamento dei limiti di velocità, sono state identificate 72 persone.

Le numerose pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni che fanno capo alla Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo hanno sottoposto ad attente verifiche 60 motocicli, sui quali sono state condotte scrupolose verifiche al fine di accertare se avessero subito importanti alterazioni delle caratteristiche tecniche, tali da renderli non più idonei alla circolazione su strada e da determinare il conseguente ritiro della carta di circolazione ed il contestuale invio a revisione straordinaria del veicolo.

In tale alveo si inseriscono il sequestro amministrativo di un motociclo, il ritiro di 3 carte di circolazione e la contestazione di diverse violazioni del Codice della Strada, per un importo complessivo pari a poco meno di 2.000 €.

L’alto numero di motoveicoli controllati e la contestazione di talune violazioni a carico dei conducenti meno disciplinati, testimonia lo sforzo mirato dell’Arma aquilana per vigilare sulla condotta di guida e sulla sicurezza dei centauri che, con il prolungarsi della bella stagione, continuano ad essere particolarmente numerosi lungo le strade del territorio nei fine settimana.