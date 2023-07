Musica: domenica tutti a Campitello Matese per il concerto dei Savana Funk

La magia dal vivo del funk, blues e rock è pronta per incantare gli appassionati di musica che domenica pomeriggio alle 16.30 si ritroveranno alla pinetina di Campitello Matese. Sarà un altro appuntamento da incorniciare, grazie alla partnership tra Montagna Molise e Tèkne, dopo quello con Eugenio Bennato al Rifugio di Colle del Caprio.

Savana Funk, un trio nato a Bologna dall’incontro tra Aldo Betto alla chitarra, Blake Franchetto al basso e Youssef Ait Buozza alla batteria, dopo i primi tre album che colpiscono la critica, partecipano a tantissimi festival e rassegne. Nel 2019 vengono invitati ad alcuni appuntamenti del Jova Beach Party, i concerti estivi di Jovanotti, facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo.

A giugno 2021 esce il quarto album “Tindouf”, il primo su Garrincha GoGo, distribuito in tutto il mondo e a cui fa seguito il “Tindouf Tour“, una lunghissima tournée di oltre 100 date in giro per il pianeta, durante la quale si esibiscono sui palchi dei maggiori festival italiani ed internazionali.

Ad ottobre 2022 è uscito il nuovo album “Ghibli”, anticipato dall’omonima title-track e dal singolo “Elephant”, che continuano a collezionare decine di migliaia di ascolti sulle piattaforme streaming. Il disco è stato presentato in anteprima live con un incredibile tour estivo che li vede calcare palchi importantissimi, esibendosi nuovamente come ospiti del Jova Beach Party e suonando accanto ad artisti internazionali del calibro di Red Hot Chili Peppers e Kokoroko.

Sale dunque l’attesa per domenica pomeriggio quando i molisani, e non solo, potranno ascoltarli dal vivo al fresco della pinetina di Campitello. Come sempre è gradita la prenotazione direttamente tramite l’associazione Tèkne inviando una mail a info@teknearts.it