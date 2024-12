“My Christmas dream” con la soprano Aliki Chrysochou, regina di “Britain’s Got Talent”

“My Christmas dream”, il mio sogno di Natale, è l’augurio in musica dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Tre date per una produzione festosa e generosa di emozioni che saprà coinvolgere tutto il pubblico. Primo appuntamento a Tortoreto, domani, venerdì 20 dicembre alle 21 all’Auditorium del Centro Congressi del Salinello Village, a seguire, sabato 21, alle 18 all’Aquila, sul palco del Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” e chiusura domenica 22 alle 17.30 al Teatro Comunale di Atri.

Il soprano Aliki Chrysochou, regina di “Britain’s Got Talent” sarà la stella di queste occasioni musicali; con lei i professori dell’Orchestra dell’ISA, diretti da Piero Romano, fondatore e direttore artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto.

In programma canti della tradizione natalizia come O Holy Night, Have Yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bells, Santa Baby e famosi brani pop, Hallelujah di Leonard Cohen fra gli altri; brani tratti da colonne sonore di capolavori come Il Padrino, My Fair Lady e The Greatest Showman, preziosi brani per sola orchestra (la Polonaise da Eugene Onegin di P.I. Čajkovskij, Idillio del Tango di S. Zavattoni) e piccoli gioielli come Nella fantasiabrano basato sul tema di Gabriel’s Oboe, composto da Ennio Morriconee scritto da Chiara Ferraù.

Una produzione dunque pensata per il periodo delle feste, illuminata dalla voce di Aliki Chrysochou, giovane soprano greco-britannica acclamata a livello internazionale: esplode sulla scena musicale internazionale nel 2013, dopo il successo registrato nella settima stagione di “Britain’s Got Talent”. Insignita del titolo di “Global Honorary Ambassador” della World Encephalitis Society, con un ruolo molto attivo in progetti di beneficenza internazionali, Aliki viene riconosciuta “Donna dell’anno” dalla rivista “Madame Figaro”. Da quel momento tiene concerti di successo e “sold out” in tutto il mondo.

I concerti delle feste dell’ISA continuano poi con il Gala di fine anno in programma all’Aquila per domenica 29 dicembre e a Chieti Lunedì 30, con replica, per l’inizio del 2025, il 02 gennaio al Teatro “F. Fenaroli” di Lanciano.

Domenica 05 gennaio, l’Orchestra dell’ISA sarà protagonista all’Aquila del concerto di chiusura della rassegna “Verso il Giubileo” promossa dall’Assessorato regionale alla Cultura in collaborazione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo, l’Ente musicale Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, il Conservatorio “Braga” di Teramo e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese.