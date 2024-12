Centesimo compleanno della signora Giovanna Di Giuseppe: lavoro, altruismo e amore per la famiglia

Domenica 15 dicembre, la signora Giovanna Di Giuseppe ha festeggiato un traguardo straordinario: il suo centesimo compleanno. Nata a Fossacesia il 15 dicembre 1924, ha vissuto una vita segnata dal duro lavoro come casalinga e contadina, sempre con un’incredibile dedizione verso la sua famiglia.

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, durante la cerimonia, ha consegnato una targa commemorativa in segno di riconoscimento per il suo esempio di altruismo e impegno. “Oggi celebriamo non solo un secolo di vita, ma una donna che ha incarnato i valori fondamentali della nostra comunità: il lavoro, l’altruismo e l’amore per la famiglia. La signora Giovanna è un esempio di forza e generosità per tutti noi. A lei ho portato gli auguri dell’intera città”, ha detto il Sindaco.

Giovanna Di Giuseppe ha due figli, uno di 77 anni e l’altro di 64, Nicola Natale, che condivide con lei la stessa data di nascita. È anche nonna di tre nipoti, rispettivamente di 50, 48 e 22 anni. La sua vita è stata e continua a essere un esempio di sacrificio, sempre pronta a mettere il benessere degli altri prima del proprio.