Nasconde 85 piante di marijuana nel seminterrato, arrestato spacciatore del Chietino

Ancora un duro colpo allo spaccio di droga nel Chietino inferto dai Carabinieri della compagnia di Chieti, al comando del tenente colonnello Massimo Di Lena. I militari della stazione Carabinieri di Sambuceto, in San Giovanni Teatino, impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettività sempre maggiori livelli di sicurezza, nell’ambito di una mirata attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alle ore 19 circa del 12 ottobre, in San Giovanni Teatino, hanno proceduto all’arresto di un 43enne residente in Comune limitrofo, trovato in possesso, presso un seminterrato in suo utilizzo, di n. 85 piante di marijuana alte circa 1,20 m. e Kg. 2 di inflorescenze già essiccate, pronte per l’attività di spaccio.

Ulteriori accertamenti permettevano di rinvenire, presso il domicilio dell’uomo, ulteriori gr. 60 di inflorescenze di marijuana già essiccate e un bilancino di precisione. Nell’ambito della medesima attività investigativa veniva deferito in stato di libertà per concorso nell’attività di spaccio il proprietario del seminterrato in argomento, un 37enne originario del teramano.

L’attività investigativa scaturiva a seguito di diverse segnalazioni pervenute da cittadini in relazione allo strano odore proveniente dal seminterrato in questione. I militari quindi mettevano in atto specifici e mirati servizi che permettevano di raccogliere elementi e riscontri investigativi che conducevano agli esiti descritti.”