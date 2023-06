Natura inclusiva e accessibile per persone con disabilità cognitiva, l’esperienza a Vastogirardi

Sabato 24 e domenica 25 giugno torna Natura Senza Barriere, la manifestazione nazionale dedicata all’escursionismo condiviso. Istituzioni, associazioni e privati si danno appuntamento per camminare insieme, organizzando escursioni inclusive a cui partecipano anche persone che difficilmente potrebbero vivere queste esperienze in autonomia. Gli aderenti condividono l’ambizione di portare un cambiamento nel modo di progettare e realizzare le escursioni in ambienti naturali.

Natura e Memorie. Passeggiate escursionistiche per persone con Alzheimer un progetto dell’Associazione Assembramenti Culturali di Isernia, partecipa a questa importante manifestazione nazionale con l’uscita in programma per domenica 25 giugno – dalle ore 9:30 alle 13:00- nella Riserva Naturale MaB di Montedimezzo, un’area naturale protetta e centro di recupero faunistico, situata nel comune di Vastogirardi (IS).

È prevista una passeggiata escursionistica lungo un sentiero di facile percorrenza che costeggia recinti faunistici e voliere e permette di osservare da vicino cervi, caprioli, daini e rapaci. Alcuni tratti della riserva e il museo naturalistico sono accessibili anche in carrozzina.

Daniela Pietrangelo, guida ambientale escursionistica e ideatrice del progetto, racconta: “questa giornata sarà l’occasione anche per sensibilizzare i pubblici e gli escursionisti sui temi dell’accessibilità al patrimonio naturale, anche per le persone che vivono una condizione di demenza (o con Alzheimer), per creare spazi condivisi e scoprire come gli ecosistemi forestali riescono a migliorare il nostro benessere fisico e mentale. Vi aspettiamo per camminare assieme e per superare barriere che spesso sono culturali.”

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Al seguente link potete trovate tutte le informazioni, i contatti telefonici o mail: https://www.naturasenzabarriere.org/…/assembramenti…/