Neve e maltempo: albero sulla sede stradale blocca il pullman degli studenti tra Castiglione e Montazzoli

Il pullman degli studenti proveniente da Atessa è rimasto bloccato sulla provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli a causa di un albero che si è abbattuto sulla sede stradale.

Risveglio con la neve, questa mattina, in Alto Vastese, per un primo assaggio di inverno e non sono mancati i soliti problemi legati alla viabilità. A causa del maltempo, infatti, un albero si è abbattuto sulla strada provinciale tra Castiglione e Montazzoli. Tra i mezzi bloccati, impossibilitati a procedere, anche il pullman di studenti dell’Alto Vastese di rientro da Atessa.

Lanciato l’allarme, il Comune ha inviato il personale a bordo di una ruspa. Il mezzo meccanico ha rimosso l’albero dalla sede stradale ripristinando la circolazione veicolare.