Prima neve e primi disagi in alto Molise: incidente a Rosello, rinviata la gara di serie D tra Vastogirardi – Atletico Ascoli

Prima neve dell’anno e temperature polari in alto Molise. Nella giornata di oggi i maggiori centri in quota sono stati imbiancati dai fiocchi di neve. Agnone, Capracotta, Pescopennataro, Castel del Giudice, Pietrabbondante e Vastogirardi i comuni colpiti dalle precipitazioni. Rispettate le previsioni meteo. Nella località di Prato Gentile, a 1576 metri sul livello del mare, la coltre bianca ha superato i dieci centimetri di altezza. Circostanza che fa ben sperare gli operatori turisti locali in vista delle festività natalizie.

Pescopennataro

In fatto di viabilità non si sono registrati grossi problemi, a parte un incidente frontale in località ‘Colle Tasso’, in agro di Rosello (Chieti). Coinvolti, senza gravi conseguenze, due automobilisti a bordo di una Fiat Punto e un’Audi, prontamente soccorsi da Carabinieri e Vigili del fuoco di Agnone. Per rimuovere le auto necessario l’intervento del carroattrezzi. In preallarme gli uomini del servizio neve della Provincia di Isernia che con decine di mezzi a disposizione sono pronti ad assicurare, se necessario, la pulizia delle arterie provinciali.

Il ‘Di Tella’ di Vastogirardi sommerso dalla neve

Al momento le strade restano tutte percorribili naturalmente con l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo. A vigilare sul traffico veicolare gli uomini della Polizia stradale del distaccamento ‘Poidomani’ di Agnone che invitano gli automobilisti alla prudenza soprattutto nelle ore notturne quando il calo delle temperature favorirà la formazione di ghiaccio. Infine la neve caduta sul terreno di gioco del ‘Di Tella’ non consentirà la disputa della gara di calcio del campionato di serie D tra il Vastogirardi e l’Atletico Ascoli in programma per domani pomeriggio. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe migliorare su tutto l’alto Molise.