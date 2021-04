Nidi di processionaria: bonificati cimitero, area dello chalet e la Ripa

Vigili del fuoco in azione, in queste ore, ad Agnone, per la bonifica dei pericolosi nidi di processionaria. In accordo con il locale nucleo di Protezione civile dell’associazione nazionale Carabinieri, che ha provveduto a segnalare e censire la presenza dei nidi di processionaria sul territorio comunale, i Vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei vari siti, in particolare di quelli più frequentati da persone.

«Ringraziamo il personale dei Vigili del fuoco per la consueta disponibilità e per la professionalità che dimostra in ogni occasione. – commenta il consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Mario Petrecca – I nidi di processionaria posso rappresentare un serio pericolo per l’incolumità di persone e animali da compagnia, per questo siamo soddisfatti della bonifica e della messa in sicurezza nei tre siti del cimitero comunale, dalla Ripa e dell’area dello chalet. Sono piccole cose, sicuramente, ma sicuramente si inseriscono nell’innalzamento dei parametri di sicurezza sul territorio».

Francesco Bottone