Nonostante il Daspo partecipa all’evento sportivo, un denunciato a Forlì del Sannio

I Carabinieri della stazione di Forlì del Sannio, nel corso di un servizio svolto in provincia per la sicurezza dell’ordine pubblico durante una manifestazione sportiva, sorprendevano un uomo domiciliato a Campobasso, già gravato da provvedimento restrittivo (Daspo). Per l’interessato è scattata la denuncia in stato di libertà per inosservanza della legge nr. 401 del 1989, e la comunicazione ala Questura competente per l’eventuale inasprimento della misura restrittiva.

Correlati