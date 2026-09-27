Nozze d’argento per Adriana e Marcello: auguri da familiari, amici e clienti

Festeggiano oggi 25 anni di matrimonio, un traguardo importante nato da quel fatidico “sì” che, un quarto di secolo fa, sancì il loro amore e la loro unione. Sono le nozze d’argento di Adriana Marcovecchio e Marcello Gigliozzi,…

Festeggiano oggi 25 anni di matrimonio, un traguardo importante nato da quel fatidico “sì” che, un quarto di secolo fa, sancì il loro amore e la loro unione.

Sono le nozze d’argento di Adriana Marcovecchio e Marcello Gigliozzi, ai quali arrivano gli auguri più affettuosi dei figli Matteo e Sofia, di tutti i parenti e dei tanti amici e clienti che, ogni giorno, incontrano il loro sorriso e la loro cordialità nella macelleria lungo il corso principale di Agnone.

Un anniversario speciale, da celebrare con la gioia e l’affetto di chi ha condiviso con loro questi 25 anni di vita insieme.

Ad Adriana e Marcello un grande abbraccio e ancora tanti, tantissimi auguri anche dalla redazione de L’Eco online.