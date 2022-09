Nozze d’oro per Anna Marcovecchio e Angelo Longo di Agnone, auguri!

Un percorso insieme lungo cinquant’anni. Anna Marcovecchio e Angelo Longo festeggiano le nozze d’oro. Era il 3 settembre del 1972, quando nella chiesa di Sant’Emidio, davanti al Crocifisso e al compianto parroco don Filippo La Gamba si promisero amore eterno.

Il giorno del matrimonio: 3 settembre 1972

Poi l’emigrazione in Germania, in una terra straniera ricca di insidie che, tuttavia, non ha scalfito di un niente il volersi bene, rispettarsi e aiutarsi reciprocamente. La nuova vita ha cementificato un rapporto indissolubile. Oggi, attorniati dall’affetto del figlio Massimo, della nuora Kristina e delle nipotine Sara e Sofia, celebrano la lieta ricorrenza. Ad Anna e Angelo gli auguri più sentiti arrivano da parenti, amici e dalla redazione de l’Eco online.