Nuovo anno scolastico, il ministro Azzolina in Molise

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sarà in Molise giovedì prossimo 2 luglio per partecipare al Tavolo tecnico regionale per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.

Il Tavolo è convocato alle ore 9 nella Sala conferenze del Comando Scuola Allievi Carabinieri “E. Frate” in Contrada Colle delle Api, 80 a Campobasso. Prima dell’avvio dei lavori, nello spazio antistante la Sala conferenze, il Ministro terrà un breve incontro con la stampa.

