Odore di marijuana da un furgone, manette ai polsi per un 44enne del Chietino

Nella mattinata un 44enne residente a Ripa Teatina è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chieti. A seguito di meticolose indagini scaturite da diverse segnalazioni di cittadini che hanno chiesto aiuto all’Arma, preoccupati per i forti odori sospetti provenienti da alcuni locali ubicati nelle vie del centro di Ripa Teatina, i militari hanno predisposto mirati servizi di osservazione e controllo, che hanno portato ad individuare e sottoporre a controllo un furgone condotto da un residente della zona, dal quale proveniva in modo particolarmente insistente il caratteristico odore di “marijuana”.

Approfonditi accertamenti estesi ai locali di pertinenza dell’abitazione del fermato hanno permesso di rinvenire oltre 4 kg di marijuana suddivisi in piante e inflorescenze, circa 1,4 g di hashish, attrezzatura per la coltivazione e la produzione di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento, tutto meticolosamente organizzato per l’attività di spaccio.”