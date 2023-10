Elisa D’Onofrio, la testimonianza commossa in diretta tv di Antonio Melom: “Per noi è stata una mamma, le dobbiamo tutto” (video)

La trasmissione ‘Speciale Mese Missionario‘ andata in onda su Padre Pio Tv, ricorda la dottoressa e missionaria in Ciad Elisa D’Onofrio scomparsa lo scorso 7 settembre all’età di 85 anni. Grazie al collega Nicola Morcavallo riproponiamo la puntata di domenica 15 ottobre dove sono intervenuti Giuseppe De Martino, presidente del Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno, Mario Carrese, preside in pensione, Armando Sammartino, commercialista e Mimmo Lanciano, giornalista. Toccante la testimonianza di Antonio Melom che la dottoressa D’Onofrio ha visto nascere e crescere nel centro C.A.S.A. di Agnone fondato da lei e padre Celestino Ciricillo.

