“Ogni volta che il Lupo…”, presentato il docufilm di Marco Andreini 

“Ogni volta che il Lupo…” è il titolo del docufilm realizzato da Marco Andreini e che la rivista De Rerum Natura e la Bio Cantina di Orsogna, in collaborazione con le Associazioni Ambiente e/è Vita, Legambiente e WWF Abruzzo e con la partecipazione dei Parchi Nazionali della Maiella, del Gran Sasso e Monti della Laga, d’Abruzzo Lazio e Molise e del Parco Regionale Sirente Velino presenteranno in una serie di eventi dedicati al fine di promuovere la tutela del Lupo e in generale, della biodiversità delle aree protette dell’Appennino.

Il documentario è un ritratto dell’Appennino centrale attraverso il racconto di uno dei suoi protagonisti più rappresentativi ed emblematici. È da queste montagne, infatti, che il Lupo ha iniziato il suo spettacolare ritorno in gran parte del territorio italiano e oltre. Nei primi anni ’70 era fortemente minacciato, ridotto a circa un centinaio di esemplari ed è partita proprio dall’Abruzzo l’Operazione San Francesco, che grazie alla collaborazione tra l’allora Parco Nazionale d’Abruzzo, il WWF e il Gruppo Lupo riuscì a salvare la specie dall’estinzione. Gli ultimi decenni sono stati gli anni in cui il Lupo, da animale praticamente invisibile, ha iniziato a essere visto e fotografato sempre più spesso. Narrato in prima persona, il documentario diventa allora anche un’esplorazione del nostro atteggiamento nei confronti del mondo selvatico, la nostra attrazione e la nostra distanza.

Oggi il Lupo è una specie in forte espansione che sta arrivando anche in territori dove prima non era presente e che pone una seria riflessione sui comportamenti da attuare per rendere possibile la convivenza tra l’uomo e questa specie.

La proiezione gratuita del registra Marco Andreini nei parchi nazionali e regionale, sarà l’occasione per riflettere e discutere di queste tematiche partendo spunto dalle meravigliose riprese del documentario, insieme oltre che all’autore, alle principali Associazioni presenti all’interno del sistema delle riserve regionali abruzzesi, ai tecnici dei parchi e degli amministratori comunali che ospiteranno la manifestazione.

Il film ha vinto il primo premio assoluto al Gran Paradiso International Film Festival ed è stato appena acquistato da Arte-France.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Emanuele Imprudente, Vice presidente della Regione Abruzzo, Fernando Di Fabrizio, Direttore editoriale De Rerum Natura, Patrizio Schiazza, Direttore Ambiente e Vita Italia, Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo, Filomena Ricci, Delegata WWF Abruzzo, Carlo Alberto Pratesi, Università Roma Tre, European Institute of Innovation for Sustainability, Camillo Zulli, Direttore Bio Cantina Orsogna, Luciano Di Martino, Direttore F.F. del Parco Nazionale della Maiella, Luciano Sammarone, Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Igino Chiuchiarelli, direttore del Parco Regionale Sirente Velino, Erica Pica Assessore all’Ambiente comune di Guardiagrele e sono stati invitati i rappresentanti della Regione Abruzzo, Presidenti e Direttori dei Parchi e Riserve, Sindaci e Assessori coinvolti nel progetto.

La prima proiezione del documentario ci sarà a Guardiagrele nel Parco Nazionale della Maiella, il 13 luglio, a seguire il 27 luglio a Fano Adriano nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il 10 settembre a Celano nel Parco Regionale Sirente Velino e a Settembre a Opi nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.