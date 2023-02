Olympia Agnonese: due pareggi esterni per i ragazzi di Fusaro e Dell’Oglio

«Settimana sportiva con due risultati positivi per i colori granata della società Olympia Agnonese: il pareggio 2-2 all’ultimo minuto della prima squadra in Eccellenza, sul campo di Pietramontecorvino, con un eurogol da serie superiore di Brunetti in zona Cesarini», fanno sapere dalla società sportiva. Mister Fusaro, molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, commenta: «La squadra non meritava la sconfitta perché tutti i ragazzi hanno disputato un’ottima partita con tenacia e applicazione. E spesso con eleganti fraseggi e rapidi capovolgimenti, mettendo spesso in difficoltà la difesa avversaria». Le reti di Di Ciocco e Angelo Brunetti.



«Anche i ragazzi di mister Dell’Oglio categoria Allievi campionato regionale hanno riportato un ottimo pareggio di 3-3 in casa del Castel di Sangro, negli ultimi minuti rimontando l’avversario in vantaggio di 3-1 a dieci minuti dalla fine. – continuano dalla società sportiva – E colpendo pure un palo proprio all’ultima azione, sfiorando il colpaccio con l’ottimo Manuel Di Ciocco». Mister Dell’Oglio esalta i suoi ragazzi che «hanno disputato una buona partita a livello di tecnica, mostrando carattere , senza mai arrendersi, credendo fino in fondo di poter raggiungere un risultato positivo». Dopo aver siglato la prima rete, purtroppo per i granata, l’ottimo Colato, sul risultato di 1-1, ha fallito su calcio di rigore. Le altre reti sono state realizzate da Colato e un autogol.