Onori alla bandiera per il 162° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano

Questa mattina, all’interno della Caserma “Campomizzi” in L’Aquila, sede del Comando Militare Esercito “ABRUZZO MOLISE”, è stato celebrato il 162° anniversario della costituzione dell’ESERCITO ITALIANO. Il 4 maggio 1861 con un provvedimento del Ministro della Guerra Manfredo Fanti veniva decretata la fine dell’Armata Sarda e la nascita dell’Esercito Italiano.

Fin dalla sua costituzione la Forza Armata ha raccolto sotto la sua bandiera cittadini di ogni estrazione sociale, provenienti da tutte le regioni del Paese accomunati dalla sola volontà di servire le Istituzioni per la realizzazione degli ideali di unità e indipendenza del popolo Italiano. Come noto, la storia dell’Esercito Italiano si è intrecciata con la storia della Nazione; dalle lotte Risorgimentali, ai conflitti mondiali, alle operazioni sul territorio nazionale in concorso alle Forze di Polizia, agli interventi di soccorso alle popolazioni per pubbliche calamità, all’impiego nei teatri operativi all’estero, fino ad arrivare al concorso nella gestione dell’emergenza sanitaria di contrasto alla pandemia.

Il Colonnello Marco IOVINELLI, Comandante del Comando Militare Esercito “ABRUZZO MOLISE”, dopo la cerimonia dell’alzabandiera, ha dato lettura dei messaggi pervenuti dalle SS.AA., per mezzo dei quali sono stati espressi sentimenti di riconoscenza verso gli uomini e le donne della Forza Armata, definiti risorsa importante per il nostro Paese, per il loro quotidiano impegno e servizio reso alle istituzioni della Repubblica.

Analoghe cerimonie si sono svolte nelle Caserme di Campobasso e Chieti, rispettivamente sedi dei dipendenti Uffici Affari Territoriali Presidiari Molise e Documentale.