Orsi in Alto Molise, recinti elettrificati per proteggere le api

Nei giorni scorsi i volontari di Salviamo l’Orso, insieme al Bear Ambassador di Rewilding Apennines e agli amici di IntraMontes sono stati in Alto Molise ad installare nuove misure di prevenzione dai danni da orso in particolare agli apiari di zona.



«Infatti, grazie all’accordo di collaborazione tra vari enti del territorio per una migliore conservazione dell’orso marsicano in questo importante corridoio ecologico, la Regione Molise ha messo a disposizione recinti elettrificati che, nel caso specifico, sono stati montati su due apiari, a Vastogirardi e Roccasicura. – spiegano dall’associazione Salviamo l’Orso – Grazie a quanti operano sul campo in nome della convivenza e delle collaborazioni virtuose».

Foto di Caterina Palombo ed @Eleonora Cominato.