Ottantanove candeline e una vita a raccontare il suono delle campane: auguri a Tonino Delli Quadri

È la memoria vivente dell’arte campanaria della Fonderia Marinelli di Agnone. Da una vita Tonino Delli Quadri racconta ai visitatori i segreti di uno dei luoghi simbolo della città, accompagnando migliaia di turisti tra storia, tradizione e il…

È la memoria vivente dell’arte campanaria della Fonderia Marinelli di Agnone. Da una vita Tonino Delli Quadri racconta ai visitatori i segreti di uno dei luoghi simbolo della città, accompagnando migliaia di turisti tra storia, tradizione e il suono inconfondibile delle campane.

Ha incontrato papi e politici, accolto visitatori arrivati da ogni parte del mondo e regalato concerti di campane e racconti sempre ricchi di curiosità, mai banali. Oggi spegne 89 candeline, ma continua a raggiungere l’antico opificio con la stessa energia e la stessa passione di sempre.

Un compleanno speciale, che arriva alla vigilia di un’altra esperienza destinata a rimanere nella memoria: a dicembre Tonino Delli Quadri apparirà infatti nel nuovo film di Riccardo Milani, nel quale ha recitato accanto all’attore Leo Gullotta.

A Tonino gli auguri più affettuosi della redazione de l’Eco online e delle tantissime persone che, in questi anni, hanno imparato a conoscerlo e a volergli bene.