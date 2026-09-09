Perquisizione in casa: spuntano 50 grammi di cocaina e quasi 10 grammi di hashish, denunciato il responsabile

Il personale della Compagnia Carabinieri di L’Aquila ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, orientata ai luoghi maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza, con un focus particolare al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Il dispositivo dell’Arma è stato dispiegato a L’Aquila, nelle aree periferiche e nelle frazioni del capoluogo, nonché nel territorio del comune di Tornimparte.

Le numerose pattuglie impiegate, sia dell’Aliquota Radiomobile che delle Stazioni dipendenti, hanno identificato 67 persone nel corso del pomeriggio, 29 delle quali di origine straniera, la cui posizione è stata sottoposta ad opportune verifiche circa la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

Sono state eseguite, nel corso del servizio, 4 perquisizioni personali e veicolari a carico di quei soggetti che, per atteggiamento o circostanze spazio temporali apparivano sospetti.

Nel corso di una di queste perquisizioni, operata di iniziativa dapprima su un veicolo sottoposto a controllo nel quartiere cittadino di Pile e successivamente presso l’abitazione del conducente, ha permesso ai Carabinieri di recuperare oltre 50 grammi di cocaina e quasi 10 grammi di hashish. La persona coinvolta in questa vicenda è stata segnalata alle Autorità competenti.

I Carabinieri, inoltre, hanno proceduto al controllo di 3 esercizi pubblici, attuando accertamenti amministrativi e identificando gli avventori, alla ricerca di soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici.

Sono stati eseguiti diversi controlli a carico di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Per quanto attiene l’attività volta ad incrementare la sicurezza sulle arterie viarie dell’aquilano, i Carabinieri hanno condotto il servizio mirando alla prevenzione e, quando necessario, alla repressione delle condotte scorrette e pericolose da parte degli utenti della strada. Sono 28 i veicoli sottoposti ad attente verifiche, operati anche con l’utilizzo degli etilometri e dei drug test.