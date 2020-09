Paglione le canta al commissario Giustini: «Qui serve un Pronto soccorso funzionante»

Il commissario alla sanità del Molise, Angelo Giustini, accompagnato sul posto dalla commissario prefettizio Giuseppina Ferri, ha fatto visita, questa mattina, all’ospedale “Caracciolo” di Agnone. Il commissario ha incontrato il personale e si è poi intrattenuto con alcuni sindaci ed esponenti politici di zona per fare il punto della situazione sulle sorti dell’ospedale di Agnone. Particolarmente incisivo, come sempre, l’intervento del sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha sottolineato come le cose urgenti, per il “Caracciolo”, siano poche e fattibili in breve tempo e a prezzi contenuti.

