“Paideia Revolution Cup”, torneo in trasferta a Montesilvano per gli Allievi di mister Dell’Oglio

Anche quest’anno, dopo Barcellona, Parigi, Amsterdam, Valencia, Praga, Croazia, Roseto, Viareggio, Pisa, la società polisportiva Olympia Agnonese, con la squadra degli Allievi regionali composta da ragazzi 2006 –2007, guidati dal responsabile del settore giovanile Fernando Sica, dal mister Antonio Dell’Oglio e dai genitori Pazzola, Verdile, Roberti, parteciperà al 6° torneo internazionale “Paideia Revolution Cup”a Montesilvano nel periodo dal primo al 4 giugno.

Al torneo hanno dato la loro adesione circa cento squadre provenienti dall’Italia divise per le varie categorie allievi – giovanissimi – esordienti – pulcini. «Lo scopo della società e soprattutto quello del settore giovanile – afferma il responsabile Sica – non è tanto quello di permettere un confronto calcistico e sportivo con altre d’Italia, ma promuovere il rispetto e l’amicizia tra i giovani, a dispetto delle differenze di origine. L’elemento chiave è la socializzazione, perché il gioco del calcio, almeno a questa età, deve essere un divertimento sano e utile. Un futuro migliore passa anche per l’educazione che riusciremo a dare ai nostri figli, quindi ci impegneremo affinché i ragazzi comprendano i principi di base di queste manifestazioni sportive a livello nazionale».

Durante lo svolgimento del torneo i ragazzi faranno anche alcune visite ed escursioni per ammirale le bellezze paesaggistiche e artistiche del territorio. «Nell’occasione la società di Agnone ha usufruito anche di tre prestiti dalla società US Boiano e Olimpic Isernia, sempre molto disponibili, perché è un’occasione importante per mettere in vetrina i loro piccoli gioiellini e precisamente, Antonio Di Nucci, Mattia Gioffrè e Nino Di Biase. Speriamo in una buona partecipazione da parte dei genitori in modo che possano trascorrere belle giornate all’insegna dello sport e del divertimento».

La formula del torneo è questa: due gironi formati da tre squadre; il girone “A” dei granata è composto anche dalla Virtus Torre Maura (Roma), New School San Nicola (CE). La prima partita con il San Nicola è prevista il giorno 2 giugno ore 9 allo stadio di Silvi Marina; la seconda partita alle ore 16 allo stadio di Silvi contro il Torre Maura. Nel pomeriggio del giorno 3 ci saranno le semifinali tra le vincenti dei due gironi più la migliore seconda classificata. La finale sarà disputata sempre il giorno 4 alle ore 12.

Questo l’elenco dei convocati che parteciperanno al torneo:

Portieri: Pazzola Cristian, Stacqualursi Gino.

Difensori: Verdile Danilo, Torelli Antonio, Di Ciocco Manuel, Saia Antonio, Roberti Francesco, Gioffrè Mattia.

Centrocampisti: Ianiero Daniele, Misischia Simone, Antenucci Alessandro, Di Biase Nino, Minichillo Martin, Zakaria Zarim.

Attaccanti: Colato Riccardo, Di Nucci Antonio, Maroncelli Mario, Marinelli Amedeo.

Dirigente accompagnatori:

responsabile: Sica Fernando – Roberti.

Allenatore: Dell’Oglio Antonio.

Magazziniere: Verdile Giuseppe.

Addetto alla logistica: Pazzola.