Palazzetto dello sport: interventi per 965 mila euro, lunedì 17 l’avvio dei lavori

«Un passo alla volta si possono raggiungere grandi risultati». Lo slogan è del sindaco di Agnone, Daniele Saia, che lancia un’operazione trasparenza in merito al tema lavori pubblici. L’elenco dei finanziamenti intercettati e dei lavori che andranno ad essere appaltati già nelle prossime settimane arriva, guarda caso, proprio mentre i partiti sono impegnati nella scelta delle candidature per le prossime regionali. Non è un mistero, infatti, che il sindaco Saia ambisca a correre come candidato in quella competizione elettorale. Far vedere agli elettori cosa si è fatto per Agnone, dunque, potrebbe essere il giusto fiore all’occhiello per dare al sindaco l’auspicata visibilità. Nel corso del prossimo Consiglio comunale di Agnone, infatti, si discuterà del “Piano triennale” delle opere pubbliche.

Ma a che punto sono i finanziamenti ottenuti dal Comune di Agnone per i lavori pubblici? «Ve lo raccontiamo un po’ alla volta. – spiega il sindaco Saia – Iniziamo con il palazzetto dello sport, la piscina comunale, il teatro italo argentino e il polo scolastico». Tutte questioni di primaria importanza, in particolare la piscina e il teatro, la cui chiusura è stata letta in città come un sintomo evidente del fallimento delle politiche poste in essere per tentare di invertire lo spopolamento dell’intero territorio montano. In merito al palazzetto dello sport, dunque, il sindaco Saia spiega: «Per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport, in zona tiro assegno, il Comune ha ottenuto, nell’ambito del bando “Sport e Periferie” un finanziamento di 965 mila euro. É stata effettuata la gara d’appalto e stipulato il contratto. Il 17 aprile ci sarà la consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria e l’inizio dei lavori».

Prima buona notizia dunque, che darà respiro al settore sportivo e giovanile che rappresenta, per Agnone, un evidente catalizzatore di presenze anche dai centri limitrofi al di là del confine con l’Abruzzo. Altra questione di vitale importanza, anche dal punto di vista mediatico, l’efficientamento della piscina comunale. La struttura sportiva è stata costretta a sospendere le attività, nei mesi scorsi, proprio a causa degli alti costi di gestione. L’amministrazione però si è subito messa in moto nel tentativo di risolvere il problema e questi sono i risultati, annunciati dallo stesso Saia: «É stato aperto il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di efficientamento. Questi abbatteranno i costi di gestione dell’impianto. Inoltre ci si sta attivando per la ricerca di ulteriori fondi per il rifacimento della copertura esterna». E ancora, la vicenda del teatro italo argentino: «Anche il teatro sarà oggetto di lavori di efficientamento energetico. – aggiunge il primo cittadino – Per questi si é già conclusa la procedura di affidamento con la firma del contratto. Si é quindi in attesa di inizio dei lavori».

E per concludere gli attesi interventi sull’edilizia scolastica. Saia è diretto: «Sul polo scolastico “Marinelli” saranno effettuati lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento sismico e il completamento. Anche per questi é terminata la gara d’appalto e si é in fase di stipula del contratto. Sulla stessa struttura sono stati, inoltre, istallati pannelli fotovoltaici a copertura di tutto il tetto». Insomma, la macchina dei lavori pubblici è perfettamente oliata dai finanziamenti ottenuti e sta già ingranando la marcia, questo trasmette l’operazione propaganda di Saia. «Dietro la realizzazione di ogni opera c’è un lungo lavoro procedurale che é portato avanti, ogni giorno, dagli uffici comunali» chiude il primo cittadino.