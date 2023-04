“Francesco Jovine – Un uomo senza tempo”, esperti a confronto ad Agnone

In data 13 aprile 2023 a partire dalle ore 11 presso la sala convegni del piano terra dell’Assessorato Regionale al Turismo in via Genova in Campobasso, è indetta la conferenza stampa di presentazione del Convegno Internazionale sulla figura di Francesco Jovine.

A cura del Parco Letterario e del Paesaggio “F. Jovine “, il convegno vedrà impegnati, in una due giorni , 20 e 21 aprile 2023 relatori di fama internazionale quali Jean Pierre Pisetta, Alberto Barausse, Francesco d’Episcopo, Alberto Sana. Non di minore spessore li altri relatori quali Rossano Pazzagli, Maria Stella Rossi, Antonio Mucciaccio, Gioconda Marinelli, Sebastiano Martelli, Plinio Perilli, Angelo Piemontese. Patrocinato dai Comuni del Parco Letterario, dai Parchi letterari d’Europa, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’UNIMOL, con il contributo della Regione Molise Assessorato Regionale al Turismo e Cultura grazie al Bando “ Turismo e Cultura “, vedrà tra gli ospiti il Magnifico Rettore dell’Università del Molise, Luca Brunese, la Direttrice dell’USR Molise, Anna Paola Sabatini. Le due giornate di studio saranno dislocate nei comuni di Guardialfiera ( 20 aprile ) e Agnone ( 21 aprile ).

Aprirà i lavori l’assessore Vincenzo Cotugno. All’uopo verrà presentato l’inno del Parco a cura di Lino Rufo. Moderatrici delle giornate di studio Italia Troilo e Gina Di Pietro, rispettivamente componente del CTS e segretaria del Parco. Relazioni introduttive di Vincenzo Di Sabato e Francesco Paolo Tanzi. Presenti il presidente dei Parchi Letterari Stanislao De Marsanich e Maurizio Varriano, presidente del Parco Letterario e del Paesaggio “F.Jovine”. Ospitalità e saluti iniziali da parte dei Sindaci Vincenzo Tozzi e Daniele Saia e dei sindaci aderenti al Parco rappresentati dal Sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone e Antonio Di Pasquo. Non si escludono presenze di rappresentanti del Governo Nazionale. Verranno proiettati, a termine delle due giornate due documentari quali “Gocce” a cura di Simone D’Angelo e “C’era una volta la terra” di Ilaria Iovine e Roberto Mariotti.