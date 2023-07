Panchina europea ad Agnone, Saia: «Solidarietà e cooperazione alla base del progetto»

«Abbiamo inaugurato la “panchina europea” dedicata ad Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell’Europa unita. Questa panchina vuole essere un piccolo, ma importante simbolo della nostra comune identità europea e dei valori su cui si basa il progetto europeo». Daniele Saia, sindaco di Agnone, commenta così la cerimonia di inaugurazione della panchina europea.

Una panchina, ma anche un’opera d’arte, con i colori e le insegne dell’Europa unita, realizzata dal poliedrico Mario Catolino, utilizzando tra l’altro solo materiale riciclato. L’occasione ha rappresentato un bellissimo momento di confronto, tra generazioni e culture diverse, sul significato e l’identità della Unione Europea. La panchina, su volontà dell’amministrazione comunale di Agnone, presenti oltre al sindaco anche le assessori Amalia Gennarelli ed Enrica Sciullo, è stata intitolata alla memoria di Altiero Spinelli e «rappresenterà uno stimolo di riflessione sull’essenza del progetto politico proposto nelle pagine del Manifesto di Ventotene: quello degli Stati Uniti d’Europa, di cui la nostra Unione Europea è premessa storia».

Altiero Spinelli fu protagonista del Manifesto di Ventotene, una pietra miliare nella storia del pensiero europeista. La sua visione di un’Europa democratica, unita nella sua diversità, pacifica e garante di pace, giustizia sociale e progresso per i suoi cittadini è più che mai attuale e di ispirazione per le giovani generazioni.

«Si ringrazia il Comitato di quartiere “Agnone Centro Storico” che ha accolto questa opportunità e ha promosso questa iniziativa a livello locale, coinvolgendo i cittadini del territorio e collaborando in collaborazione con molte associazioni. – commentano dal Comune – Grazie al loro impegno, oggi possiamo godere di questa panchina che con il suo nome ci ricorda i valori di fraternità, solidarietà e cooperazione che sono alla base del progetto europeo. Iniziative come queste promosse dal basso ci ricordano il valore essenziale della partecipazione dei cittadini e della cittadinanza attiva».

«Da istituzioni abbiamo il dovere di preservare e diffondere questi ideali di libertà, giustizia, pace e democrazia che hanno ispirato figure come Altiero Spinelli. – aggiunge il sindaco Daniele Saia – Questa panchina sia quindi per noi tutti un simbolo, un monito a impegnarci ogni giorno per costruire un’Europa sempre più unita, solidale, aperta e democratica, capace di garantire progresso e prosperità ai suoi cittadini nel rispetto delle diversità. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento».