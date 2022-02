Pannello elettrico in fiamme, saltano internet e tv: forse colpa di un fulmine

C’è probabilmente un corto circuito alla base dei disservizi nelle telecomunicazioni che si sono registrati e ancora permangono a San Pietro Avellana. Segnale Internet assente, canali Mediaset non visibili, una sorta di paralisi nelle comunicazioni televisive e via web che ha causato più di qualche disagio alla popolazione residente. A distanza di qualche giorno, stanchi di aspettare il ripristino di un servizio, qualche cittadino ha contattato il servizio assistenza. Dall’altro capo del telefono hanno riferito che il guasto non era stato affatto segnalato. Solo dopo, dunque, sono iniziate le verifiche da parte dei tecnici dell’Enel e dei vari gestori dei servizi “oscurati”. E proprio da queste è emerso che i perduranti disservizi sono stati causati da un principio di incendio che ha distrutto un pannello elettrico in località Costa.

In un primo momento si è pensato ad un atto vandalico, considerando anche che le temperature rigide di questi giorni non favoriscono certo l’innesco di incendi. Tra l’altro si tratta di una zona in quota non propriamente accessibile con facilità; bisogna andarci di proposito, non ci si passa davanti percorrendo le normali vie di comunicazione. Da una analisi più attenta dei resti del pannello elettrico, tuttavia, si è fatta avanti l’ipotesi più realistica di un corto circuito elettrico. Un banale incidente, dunque, e infatti le fiamme sembrano essere scaturite dall’interno delle apparecchiature. Nei giorni scorsi, durante la fase di maltempo che ha portato la neve sul comprensorio interno dell’Alto Molise, si è registrata anche una intensa attività elettrica. Probabilmente un fulmine si è abbattuto nella zona dei ripetitori di San Pietro Avellana e lo sbalzo di tensione ha innescato il rogo che poi, per fortuna, si è estinto autonomamente proprio in ragione del maltempo e delle basse temperature. Comunque dall’amministrazione comunale hanno fatto sapere ai cittadini che i tecnici incaricati hanno ripristinato le apparecchiature elettroniche e i collegamenti. La normale fruizione dei servizi dovrebbe riprendere nella giornata di oggi.