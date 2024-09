Paralimpiadi di Parigi: profumo d’Abruzzo in un’edizione storica per il judo italiano

Profumo d’Abruzzo in un’edizione storica per il judo italiano. Alle Paralimpiadi di Parigi 2024 partecipano cinque azzurri della Fispic, la Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi presieduta dal teatino Sandro Di Girolamo. Originario di Chieti è anche Silvio Tavoletta, il ct della Nazionale che affida le proprie speranze a tre atleti non vedenti, Paolo Dongdong Camanni, Valerio Romano Teodori e Matilde Lauria, e a due ipovedenti, Simone Cannizzaro e Carolina Costa, che tra venerdì e sabato andranno a caccia di medaglie. Un record per la Fispic che non aveva mai portato un numero così alto di atleti ai Giochi Paralimpici (a Tokyo 2020 erano due, Costa, che vinse il bronzo, e Lauria che si fermò ai quarti di finale).

“La qualificazione di cinque atleti è un risultato eccezionale”, ha detto il Presidente della Fispic, il teatino Di Girolamo, prima della partenza per Parigi, “Camanni, Cannizzaro e Teodori sono al debutto assoluto alle Paralimpiadi, mentre per Costa e Lauria sarà la seconda partecipazione. Siamo felici per questa bella opportunità, partecipare alle Paralimpiadi è il sogno di ogni atleta. Auguro ai nostri atleti e ai tecnici di divertirsi e di godersi un’esperienza emozionante che ricorderanno per tutta la vita. Sono convinto che faranno una bella figura e spero che possano conquistare la medaglia, sarebbe il coronamento di un percorso fantastico che abbiamo portato avanti nel quadriennio paralimpico e un bel premio per il lavoro svolto da tutti noi”.

Venerdì toccherà a Dongdong Camanni e Matilde Lauria, mentre le gare di Simone Cannizzaro, Carolina Costa e Valerio Romano Teodori sono in programma sabato. In Francia sono presenti anche il Segretario Generale Andrea Cesolini, Renato Tomei (Responsabile attività internazionali Fispic) e i Tecnici della Nazionale Francesco Faraldo, Alessia Regis e Fabio Martellacci.

ATLETI

1) MATILDE LAURIA 05/12/1966 – Napoli. Atleta B1 (non vedente) Cat -70 kg. Società: Asd NoiVed Napoli. Esordio in nazionale: 2017. Seconda partecipazione ai Giochi Paralimpici.

PALMARES: Giochi Paralimpici 2020 Tokyo (JPN), quarti di finale. Campionati Mondiali 2022 Baku (AZE), 3° posto.

2) PAOLO DONGDONG CAMANNI 05/12/2003 – Hebei (Cina). Atleta J1 (non vedente) -73 kg. Società: Fiamme Gialle e Kosen Judo Club Perugia. Esordio in Nazionale: 2019. Prima partecipazione ai Giochi Paralimpici. PALMARES: Campionati Mondiali2023 Birmingham (GBR), 3° posto. Campionati Europei2022 Cagliari (ITA), 3°. EPYG (European Para Youth Game) 2022 Pajulahti (Finlandia), 1°.

3) CAROLINA COSTA (25/08/94 Messina, 30 anni compiuti il 25 agosto). Atleta J2 (ipovedente) Cat +70 kg. Società: Judo Franco Costa e GS Fiamme Azzurre. Esordio in Nazionale: 2018. Seconda partecipazione ai Giochi Paralimpici. PALMARES Giochi Paralimpici: 2020 Tokyo (JPN), 3° posto. Campionati Mondiali: 2023 Birmingham (GBR), 1°; 2022 Baku (AZE), 1°; 2018 Lisbona (POR), 3°. Europei: 2022 Cagliari (ITA), 1°; 2019 Genova (ITA), 1°

4 4) SIMONE CANNIZZARO 10/12/1997 – Brescia. Atleta J2 (ipovedente) -90 kg. Società: Asd Centro Sportivo Marassi Judo. Esordio in Nazionale: 2013. Prima partecipazione ai Giochi Paralimpici. PALMARES. Migliori risultati internazionali. Campionati Mondiali: 2023 Birmingham (GBR) 5° posto. Campionati Europei: 2023 Rotterdam (NED) 5° posto 2022 Cagliari (ITA) 5°.

5) VALERIO ROMANO TEODORI 29/03/1997 – Orbetello (GR). Atleta J1 (non vedente) -90 kg. Società: Asd Dojo Equipe Bologna. Esordio in Nazionale: 2013. Prima partecipazione ai Giochi Paralimpici. PALMARES. Migliori risultati internazionali. Campionati Mondiali 2023 Birmingham (GBR) 5° posto. Grand Prix: 2024 Antalya (TUR) 3°; 2022 Antalya (TUR) 3°; 2022 Nur Sultan (KAZ) 2°.