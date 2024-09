Bilancio ‘Casearia’ 2024, gli organizzatori: “Oltre il 20% in più di visitatori rispetto all’anno scorso”

Tempo di bilanci per Casearia 2024: oltre il 20% di visitatori in più rispetto allo scorso anno e il 40% in più di espositori provenienti da 14 regioni d’Italia. La fiera dei formaggi italiani di Agnone conferma la leadership del settore nel Centro-Sud, nonchè la prima rassegna ‘green’, alimentata solo da energia prodotta da fonti rinnovabili.

“Casearia cresce come volumi, ma soprattutto in qualità – commenta Giuseppe di Pietro Presidente dell’omonima associazione – Abbiamo avuto l’onore di ospitare il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, il sottosegretario Luigi D’Eramo, Oscar Farinetti, Edorardo Raspelli e in collegamento il Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, che hanno apprezzato il progetto. Ma Casearia rappresenta anche un veicolo di promozione territoriale e di prodotto, considerato che il lattiero caseario è il maggior settore dell’agroalimentare molisano”.



Tre giorni di esposizione e degustazione dei migliori formaggi affiancati da due tavole rotonde organizzate a Palazzo Bonanni con i referenti delle diverse categorie (Gal, Coldiretti, Associazione del Fior di latte molisano, docenti universitari, imprenditori e produttori), masterclass con decine di partecipanti, tra cui quelle con Valentina Bergamin, assaggiatrice di formaggi a livello internazionale.

“Sono felice di essere stato invitato a Casearia 2024 – racconta Edoardo Raspelli, giornalista e gastronomo – Casearia è una meraviglia: un mare di stand bellissimi ed ordinati, formaggi e prodotti da sogno, un gioiello del Centro Sud che già alla sua seconda edizione può gareggiare con le esposizioni e gli eventi del Nord. La presenza poi di formaggi di 14 regioni, è la testimonianza dell’eccellenza, del grande valore dell’iniziativa”.



Al teatro Italo-argentino la grande performance dell’imprenditore Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly che ha presentato il suo libro ”10 mosse per affrontare il futuro”.

“L’ho scritto a 4 mani con Leonardo da Vinci e l’ho dedicato alla generazione Z, ai giovani tra i 18 ei 26 anni che devono prendere decisioni.- afferma Farinetti – Una mossa importante? Rifarsi a questa affermazione: Godo sovrappiù a provarci che a farcela’. Agnone? Non c’ero mai stato, è un paese bellissimo. Terra stupenda che accoglie per il secondo anno Casearia, un grande progetto, una manifestazione di successo per cui faccio i complimenti a Giuseppe e Erasmo di Pietro”.